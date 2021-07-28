Эстония отказалась от тотального контроля прибывающих в страну — граница для новых штаммов COVID-19 открыта

В реальности это решение означает, что, например, лица, прибывающие в Эстонию на самолете, иногда не имеют даже возможности подать требуемую министерством декларацию о состоянии здоровья. Не говоря уже о том, что эту самую декларацию по существу никто и не проверяет. Кроме того, у всех прибывающих пассажиров не проверяют сертификаты вакцинации или отрицательные результаты тестов на коронавирус. Учитывая все это, можно сказать, что Эстония открыта для новых штаммов и мутаций опасного вируса.

По словам сотрудника пограничного пункта Таллиннского аэропорта Ану-Сигне Парвиайнен, тотальные проверки перестали проводить с момента отмены чрезвычайного положения, то есть с 17 мая прошлого года.

“В аэропорту мы можем проверять необходимые документы у пассажиров, прибывающих в Эстонию или улетающих из Эстонии, но, поскольку после окончания чрезвычайной ситуации на внутренних границах нет пограничного контроля, проводится выборочная проверка в соответствии с правительственным распоряжением”, — отметила Парвиайнен.

Таким образом, проверки пассажиров, прибывающих из стран с низким уровнем риска, основываются, например, на том, сколько рейсов прибывает одновременно или из каких конкретно стран.

“Прежде всего, мы делаем это для того, чтобы не образовывалось длинных очередей и в одном помещении не скапливалось слишком много людей”, — добавила она.

Однако пассажиров, прибывающих в Эстонию из третьих стран, всегда проверяют как в Таллиннском аэропорту и порту, так и на пограничных пунктах восточной границы.

Вчера в Эстонии было выявлено 193 новых случая заражения коронавирусом. На данный момент вакцинировано 49,3% населения — эта цифра явно ниже среднего показателя по Европейскому союзу (53,7%).