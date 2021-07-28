Интерес жителей Эстонии к поездкам за рубеж остается высоким

Опрос, проведенный в Эстонии, Латвии, Литве и Швеции, показал, что, в отличие от своих балтийских соседей, жители Эстонии настроены сейчас более позитивно, чем весной. В то время как в Латвии и Литве растет число тех, кто считает, что докризисный уклад жизни никуда не денется, в Эстонии наблюдается обратная тенденция. Так, 23% эстоноземельцев придерживаются мнения, что пандемия коронавируса изменит уклад жизни навсегда. В Швеции, во время кризиса выделявшейся на общем фоне своими мягкими ограничениями, эту точку зрения разделяют лишь 3% респондентов.

“Сегодня никто не может сказать, как вызванный пандемией коронавируса кризис повлияет в долгосрочной перспективе на ставшие привычными турпоездки. Мы должны научиться жить в новой для нас нормальной реальности и во время поездок считаться как с мерами обеспечения собственной безопасности, так и безопасности окружающих”, — прокомментировала сложившуюся ситуацию Мерье Вари, специалист по маркетингу судоходной компании DFDS Estonia.

Осторожность эстоноземельцев в отношении турпоездок постепенно снижается: результаты недавнего опроса показали, что каждый четвертый считает поездку безопасной. С марта доля тех, кто считает поездку за границу небезопасной, снизилась на целых 34 процентных пункта.

По состоянию на июнь 29% эстонцев планируют съездить в ближайшие три месяца в какую-нибудь зарубежную страну. Из жителей Балтии наибольший энтузиазм в отношении путешествий проявляют литовцы, из которых 40% планируют отправиться в ближайшие месяцы в турпоездку во время отпуска.

“Мы видим, что, несмотря на сохраняющуюся неопределенность, люди очень заинтересованы в путешествиях”, — сказала Вари и уточнила, что DFDS внедрила на своих судах различные меры, призванные минимизировать вероятность заражения COVID-19 и защитить здоровье пассажиров и экипажа.

Восстанавливается также удовлетворенность жителей Эстонии своим финансовым положением. 37% участвовавших в опросе эстоноземельцев считают финансовое положение своей семьи внушающим оптимизм. В то же время положительная тенденция пока не повлияла на бюджеты турпоездок — люди по-прежнему планируют потратить на турпоездку меньшую сумму, чем до пандемии.