Невероятно! Ryanair распродает билеты на прямые рейсы из Таллинна в Вену стоимостью от 15 евро(1)
На данный момент жителям Эстонии для въезда в Австрию необходимо предъявить сертификат о вакцинации, негативный результат теста на коронавирус (сделанный не ранее, чем за 72 часа до прилета), антиген-тест (сделанный не ранее, чем за 48 часов до прилета) или справку, что вы переболели коронавирусом в течение последних 6 месяцев. Больше информации можно узнать на странице МИДа Эстонии.
Примерные даты и цены на рейсы (стоимость указывается за полеты туда-обратно)* :
Сентябрь
07.09 — 09.09.2021 — 30 €
07.09 — 11.09.2021 — 33 €
11.09 — 16.09.2021 — 32 €
16.09 — 23.09.2021 — 24 €
21.09 — 23.09.2021 — 28 €
23.09 — 30.09.2021 — 34 €
25.09 — 30.09.2021 — 34 €
28.09 — 30.09.2021 — 21 €
Октябрь
30.09 — 02.10.2021 — 28 €
30.09 — 07.10.2021 — 24 €
19.10 — 21.10.2021 — 28 €
21.10 — 23.10.2021 — 33 €
26.10 — 28.10.2021 — 32 €
26.10 — 30.10.2021 — 33 €
* стоимость билетов указана по состоянию на утро 28.07.2021.
Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.