12,5 млн евро ушло на обновление отеля в центре Таллинна. Теперь это самая защищенная от коронавируса гостиница в стране(15)
Проект обновления, осуществлённый в сотрудничестве собственника здания Kapitel и оператора отеля Nordic Hotel, включал в себя реновацию всего дома и установку решений, препятствующих распространению вируса. Обновлённый отель, несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом, готовится открыть свои двери уже в августе.
По словам Феликса Мягуса, руководителя Nordic Hotel Forum, в течение года всё здание прошло полный курс обновления, в частности, в нём были установлены различные решения, препятствующие распространению вируса, и бесконтактные решения. “Согласно нашим прогнозам, семейный туризм будет восстанавливаться быстрее, чем бизнес-туризм, поэтому мы перестроили некоторые номера, увеличив их площадь и адаптировав их для размещения семей. Вероятно, в долгосрочной перспективе авиапутешествий “просто так” станет меньше, а деловой туризм будет всё чаще сочетаться с личным отдыхом, поэтому многие номера теперь специально оборудованы для длительного проживания”, — сказал Мягус, отметив, что, с учётом этих тенденций, была отчасти изменена также общая концепция отеля.
По словам Таави Ояла, председателя правления фирмы недвижимости Kapitel, которой принадлежит здание, подготовка к открытию Nordic Hotel Forum стала одной из крупнейших инвестиций в этом секторе с момента вспышки пандемии прошлой весной. “Даже для отеля с самым лучшим расположением в Таллинне, минувший год был очень тяжёлым. Мы решили использовать этот год для инвестирования, чтобы привести отель в лучшую форму и быть готовыми снова принимать гостей, хотя ситуация в том, что касается коронавируса и туризма, всё ещё остаётся очень сложной”, — сказал Ояла.
“У нас с нашим арендодателем Kapitel сложились доверительные отношения и ориентированное на перспективу сотрудничество. В целом картина такова, что на данный момент мы не решаемся прогнозировать заполняемость более чем на 30%. Спрос упал, и цены сейчас на треть ниже, чем несколько лет назад. Однако, мы ожидаем, что следующим летом спрос восстановится”, — добавил Мягус.
Как заверил Феликс Мягус, вентиляционная и другие технические системы отеля также были полностью перестроены, чтобы отель соответствовал мировым пост-пандемийным требованиям. “Nordic Hotel Forum — первый отель в Эстонии, во всём здании которого установлено оборудование, препятствующее распространению вируса. Например, в помещениях конференц-центра установлены мобильные антивирусные устройства финской фирмы Genano, которые удаляют из воздуха наночастицы, бактерии и вирусы. В качестве меры дополнительной защиты мы предлагаем гостям отеля и конференц-центра разработанные в Эстонии портативные очистители воздуха Respiray, которые на 99 процентов очищают вдыхаемый воздух с помощью УФ-излучения и направляют чистый воздух в область рта и носа”, — сказал Мягус.
Руководитель отеля сказал также, что во время реновации упор делался на современные бесконтактные решения. “Например, бесконтактная регистрация при заселении, открывание двери в номер с помощью смарт-устройства и оплата счёта за услуги отеля без контакта с персоналом, для этого используется разработанное в Эстонии цифровое решение”, — поделился Мягус.
“Думая о посетителях из числа местных жителей мы откроем не один, а два ресторана, и расширим центр релаксации”, — добавил Мягус.
Обновление Nordic Hotel Forum осуществлялось в сотрудничестве Nordic Hotels OÜ (оператора отеля) и AS Kapitel (собственник здания). AS Kapitel инвестировало в реновацию около девяти миллионов евро. В четырёхзвёздочном бизнес- и конференц-отеле супериор-класса Nordic Hotel Forum после ремонта стало не 267 номеров, а 258. Проект обновления отеля был разработан бюро архитекторов по интерьеру Artaku. Архитекторы интерьера здания: Кайре Кемп-Тишлер и Эа Андла. Строительные работы вела фирма Merko. В интерьере отеля использовано много выполненной по специальному заказу мебели, разработанной эстонскими дизайнерами. Посредством меры изменения бизнес-модели реновацию отеля поддержал также EAS.
Nordic Hotel Forum — отель, являющийся обладателем престижного экологического сертификата “Зелёный ключ” (The Green Key), — поддерживает стандарты устойчивости и экологической безопасности.