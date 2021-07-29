12,5 млн евро ушло на обновление отеля в центре Таллинна. Теперь это самая защищенная от коронавируса гостиница в стране

Проект обновления, осуществлённый в сотрудничестве собственника здания Kapitel и оператора отеля Nordic Hotel, включал в себя реновацию всего дома и установку решений, препятствующих распространению вируса. Обновлённый отель, несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом, готовится открыть свои двери уже в августе.

По словам Феликса Мягуса, руководителя Nordic Hotel Forum, в течение года всё здание прошло полный курс обновления, в частности, в нём были установлены различные решения, препятствующие распространению вируса, и бесконтактные решения. “Согласно нашим прогнозам, семейный туризм будет восстанавливаться быстрее, чем бизнес-туризм, поэтому мы перестроили некоторые номера, увеличив их площадь и адаптировав их для размещения семей. Вероятно, в долгосрочной перспективе авиапутешествий “просто так” станет меньше, а деловой туризм будет всё чаще сочетаться с личным отдыхом, поэтому многие номера теперь специально оборудованы для длительного проживания”, — сказал Мягус, отметив, что, с учётом этих тенденций, была отчасти изменена также общая концепция отеля.

По словам Таави Ояла, председателя правления фирмы недвижимости Kapitel, которой принадлежит здание, подготовка к открытию Nordic Hotel Forum стала одной из крупнейших инвестиций в этом секторе с момента вспышки пандемии прошлой весной. “Даже для отеля с самым лучшим расположением в Таллинне, минувший год был очень тяжёлым. Мы решили использовать этот год для инвестирования, чтобы привести отель в лучшую форму и быть готовыми снова принимать гостей, хотя ситуация в том, что касается коронавируса и туризма, всё ещё остаётся очень сложной”, — сказал Ояла.