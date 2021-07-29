Эстония усиливает контроль за прибывающими в страну: при пересечении границы нужно будет заполнять анкету и предоставлять личные данные

До сих пор обязанность предоставлять анкету при пересечении границы распространялась только на людей, которые должны соблюдать самоизоляцию. На данный момент планируется, что такую анкету должны будут заполнять и предоставлять соответствующим органам все прибывающие из третьих стран. Но эти поправки еще не утверждены, идет согласование с министерствами.

Изначально изменение должно было вступить в силу 26 июля. Но из-за небольших сбоев в рабочем процессе пришлось все перенести на 9 августа, чтобы основательно подготовиться. Например, необходимо решить, как лучше проверять анкеты, чтобы избежать очередей на границе.

Сейчас анкету можно заполнить как на бумаге, так и в электронном виде на сайте самообслуживания Департамента здоровья. Бумажный вариант до сих пор в ходу, так как не у всех есть доступ в интернет или же нет возможности при пересечении границы показать сотрудникам таможни заполненную онлайн анкету.

Данные из анкет, заполненных на бумаге, вносятся в компьютер и хранятся в течение 10 дней или же до момента снятия обязательства соблюдать самоизоляцию. Анкеты сохраняют для того, чтобы предотвратить риск заражения и проинформировать прибывающего в Эстонию об обязательствах, которые к нему относятся. Кроме того, благодаря данным из анкеты можно быстро связаться с человеком в случае выявления заболевания.

В будущем мы надеемся полностью уйти от бумажных анкет и перейти на электронные версии.