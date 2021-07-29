29.07.2021, 10:00
В аэропортах Финляндии по-прежнему пусто(1)
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Число пассажиров на 90% меньше, чем в доковидные времена.
В июне 2021 года через аэропорты Финляндии прошло 250 000 пассажиров, что во много раз превосходит показатели июня 2020. Однако это все равно на 90% меньше, чем в доковидные времена, пишет YLE.
Рост количества пассажиров в июне текущего года связан со стремительным падением числа полетов в прошлом году, вызванным пандемией коронавируса.
Через аэропорт Хельсинки-Вантаа прошел 81 процент от общего числа путешественников.