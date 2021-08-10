Представители турсектора Эстонии: непривитым жителям придется платить больше(6)
“Еще весной мы предлагали использовать систему проверки, чтобы предприниматели могли, по меньшей мере, оставить заведения открытыми. На ситуацию жаловались и вакцинированные люди, сетуя, почему они должны сидеть запертыми в четырех стенах, если сделали прививку и не относятся к потенциально опасным разносчикам вирусов”, — сказала исполнительный директор Союза отелей и ресторанов Эстонии Киллу Майдла.
Она признает, что проверка документов, подтверждающих вакцинацию, определенно приведет компании к увеличению затрат на рабочую силу. “Прежде чем спекулировать на эту тему, давайте подождем и посмотрим, как именно будет проходить этот контроль. На самом деле, при наличии интернета и камеры проверить на телефоне сертификат вакцинации несложно, мы уже протестировали этот процесс с различными компаниями”, — отметила Киллу Майдла.
“Для нас самое важное, чтобы мы смогли работать. Хуже всего будет, если нас снова закроют”, — подчеркнула она.
Новых экономических потрясений не пережить
По словам главы Союза спа Эстонии Айре Тоффер, члены организации на данный момент придерживаются мнения, что в любом случае придется проверять у людей паспорта вакцинации. Все это делается прежде всего для того, чтобы оставаться открытыми. “Предприниматели просто не переживут новых экономических потрясений”, — сказала Тоффер.
В то же время в воздухе витает много вопросов, на которые предприниматели хотели бы получить ответ от правительства. “С какого возраста нужно будет требовать паспорт вакцинации или тест на коронавирус? Мы бы не хотели, чтобы эти требования распространялись на лиц моложе 16 лет”, — уточнила она. Тоффер уверена, что новые правила, несомненно, негативно скажутся на прибыли компаний, поскольку определенная часть общества не сможет посещать заведения из-за отсутствия паспорта вакцинации. “Например, дети — очень важная часть наших клиентов. Если мы начнем проверять паспорта вакцинации и у них, это определенно приведет к снижению числа посетителей в спа”, — добавила глава Союза спа Эстонии.
Нет вакцины? Плати больше!
Как новые правила скажутся на тех, кто по каким-либо причинам не вакцинировался? По словам главы Союза отелей и ресторанов Эстонии Киллу Майдла, прямые затраты для потребителя, вероятно, будут заключаться в том, что, если он не был вакцинирован, ему придется дополнительно заплатить за тест на коронавирус. “Из-за этого мы пока не собираемся повышать цены”, — пояснила она.
Представители СПА Эстонии также заверяют, что не собираются повышать цены на услуги из-за новых ограничений и введения паспортов вакцинации. “Посещение спа станет и так дороже для человека, которому придется дополнительно потратиться на тест. Есть ли у государства возможность раздавать предпринимателям из небольших городов экспресс-тесты, чтобы людям не приходилось платить из своего кармана?” — задалась вопросом Айре Тоффер.