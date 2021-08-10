Представители турсектора Эстонии: непривитым жителям придется платить больше

“Еще весной мы предлагали использовать систему проверки, чтобы предприниматели могли, по меньшей мере, оставить заведения открытыми. На ситуацию жаловались и вакцинированные люди, сетуя, почему они должны сидеть запертыми в четырех стенах, если сделали прививку и не относятся к потенциально опасным разносчикам вирусов”, — сказала исполнительный директор Союза отелей и ресторанов Эстонии Киллу Майдла.

Она признает, что проверка документов, подтверждающих вакцинацию, определенно приведет компании к увеличению затрат на рабочую силу. “Прежде чем спекулировать на эту тему, давайте подождем и посмотрим, как именно будет проходить этот контроль. На самом деле, при наличии интернета и камеры проверить на телефоне сертификат вакцинации несложно, мы уже протестировали этот процесс с различными компаниями”, — отметила Киллу Майдла.

“Для нас самое важное, чтобы мы смогли работать. Хуже всего будет, если нас снова закроют”, — подчеркнула она.

Новых экономических потрясений не пережить

По словам главы Союза спа Эстонии Айре Тоффер, члены организации на данный момент придерживаются мнения, что в любом случае придется проверять у людей паспорта вакцинации. Все это делается прежде всего для того, чтобы оставаться открытыми. “Предприниматели просто не переживут новых экономических потрясений”, — сказала Тоффер.