Новости
29.07.2021, 14:01

Великобритания будет принимать туристов из стран ЕС без обязательного карантина

 (1)
Photo by Aleks Marinkovic on Unsplash
Британское правительствоприняло решение отменить обязательный карантин для полностью привитых туристов из стран Евросоюза, пишет BBC.

Сейчас приезжающие из Эстонии и других стран Европейского союза без прививок должны соблюдать карантин, поскольку ЕС и США входят в “оранжевый” список британского правительства. Это, впрочем, не относится к тем, кто был полностью привит в Британии.

“Сейчас ситуация немного глупая, потому что если я лечу домой из Испании — а мне повезло, я уже полностью привит — то когда самолет сядет, я просто уйду по своим делам”, — говорит эксперт по туризму Саймон Калдер.

“Но сидящий рядом со мной пассажир, который привился не в Британии, а в Испании, должен будет 10 дней сидеть дома. Нелепо”, — говорит Калдер.

Как заявила во вторник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в Евросоюзе на данный момент полностью привито 57% взрослого населения, а 70% получили хотя бы одну дозу.

Туристический бизнес и авиакомпании давно критикуют “светофорную” систему въезда в Британию, которая разделяет приезжающих в зависимости от заражаемости вирусом в их родной стране.

Перемены в правилах вряд ли повлияют на турпоток из США: американские власти не рекомендуют гражданам ездить в Британию.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)