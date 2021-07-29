Великобритания будет принимать туристов из стран ЕС без обязательного карантина

Сейчас приезжающие из Эстонии и других стран Европейского союза без прививок должны соблюдать карантин, поскольку ЕС и США входят в “оранжевый” список британского правительства. Это, впрочем, не относится к тем, кто был полностью привит в Британии.

“Сейчас ситуация немного глупая, потому что если я лечу домой из Испании — а мне повезло, я уже полностью привит — то когда самолет сядет, я просто уйду по своим делам”, — говорит эксперт по туризму Саймон Калдер.

“Но сидящий рядом со мной пассажир, который привился не в Британии, а в Испании, должен будет 10 дней сидеть дома. Нелепо”, — говорит Калдер.

Как заявила во вторник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в Евросоюзе на данный момент полностью привито 57% взрослого населения, а 70% получили хотя бы одну дозу.

Туристический бизнес и авиакомпании давно критикуют “светофорную” систему въезда в Британию, которая разделяет приезжающих в зависимости от заражаемости вирусом в их родной стране.

Перемены в правилах вряд ли повлияют на турпоток из США: американские власти не рекомендуют гражданам ездить в Британию.