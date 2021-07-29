ОТДЫХ В ЛАТВИИ | Древние замки и мистические пещеры, гурмэ и вино из сирени, фестивали и романтика отдыха на природе

Квартал Сигулдского замка – это уникальное место в Латвии, собравшее вместе замечательных ремесленников, которые здесь не только работают и занимаются творчеством, но и проводят различные мастер-классы, обучая гостей города своему ремеслу. Здесь можно принять участие в мастерских по изготовлению украшений, керамики, текстиля, изделий из бумаги, прядения, шитья, а также отлично отдохнуть в кафе.

В Сигулде можно ознакомиться с уникальной жемчужиной латвийской архитектуры – интерьером в стиле национального романтизма, погулять по экспозиции, роскошным коридорам, выставочным залам и подняться на башню Нового Сигулдского замка . В стенах Замка ливонского ордена можно почувствовать дыхание истории, подняться на Южную и Северную башню, погулять по каменным стенам, погрузиться в ауру старины и насладиться пейзажами, которые открываются с башни на долину реки Гауи и другие исторические центры памятников градостроительства.

Встречаемся, чтобы Валмиермуйжа могла стать мировым центром, где в мерцании величественных пламенных скульптур можно сжечь все печали и с новыми силами приняться за свои дела.

28 августа в Валмиермуйже состоится крупнейшее и ярчайшее мероприятие года – этнофестиваль Sviests . Утреннее представление – базарчик ремесленников и кустарей, кузни и молочные мастерские, фольклорная музыка и народные танцы. Вечернее представление – легенды современного этнофольклора из Латвии и со всей Европы. После концерта веселые танцы.

Валмиермуйжа приглашает на экскурсию на пивоварню, где можно увидеть неспешное производство пива своими глазами. История расскажет о том, как из глубоких вод Валмиейрмужи, густого солода, знатного хмеля и дрожжей производится натуральное королевское пиво для праздничного стола. Посетив усадьбу, можно узнать тонкости дегустации пива – увидеть игру янтарных красок и изящный танец пузырьков, оценить шапку легкой пены, узнать полный букет запахов и вкусов.

Мастерская ложек в Лигатне притягивает теплом и таким близким латышскому духу запахом дерева, познакомьтесь со старинным искусством изготовления деревянных предметов. Рядом с мастерской ложек в Лигатне находится магазинчик, где можно приобрести различные изделия из дерева и напитки из винодельни Лигатне. В прохладных погребах ритмически пузырятся и бродят чудесные вина, которые делают из местных фруктов и ягод.

Кримулдская усадьба – это один из наиболее ярких примеров классической архитектуры вилл в Латвии. Здесь туристам предлагают множество возможностей – проживание, питание и экскурсии. Предлагается ряд захватывающих тематических экскурсий по окрестностям Кримулдской усадьбы. Вместе с гидом вы можете узнать о быте поместья, исследовать парк и старинные развалины замка или заняться шведской ходьбой, а также у вас будет возможность попробовать произведенное в поместье вина Cremon, и не только продегустировать различные напитки, но и узнать историю места и его окрестностей и обычаях. Самой популярной продукцией Cremon на протяжении всего года остается мягкое горькое вино из одуванчиков, вино из чудо-ягоды клюквы и сказочное вино из сирени.

Продолжая путешествие по Сигулде, погрузитесь в переживания волнующей легенды и ауру энергии старины во впечатляющей мистической пещере – крупнейшей в Балтии. Пещера Гутманя – здесь ощущается древняя история и присутствие людей. Солнечные зайчики, играющие в проточной воде ручейка в пещере Гутманя, образуют на стенах красивые световые проекции – легенда оживает.

Здесь также можно отведать по-королевски вкусное холодное лакомство – «Сигулдское мороженое» . И здесь можно отправиться в приключение по незабываемым маршрутам вкусов. Горячие вафли с пузырьками с подтаявшим мороженым, ароматный кофе, горячий бутерброд или коктейль из мороженого – что бы вы ни выбрали, все в этом кафе особенно вкусно и продумано.

Если планируете посетить Национальный парк Гауя, запланируйте и почувствуйте дух путешествия в одном из самых романтичных городов – Цесисе! Цесисский Новый замок вместе с территорией исторического центра поместья и средневековые развалины Ливонского замка – это один из важнейших и самых романтичных и культурно-исторических объектов Видземского региона и Прибалтики.

В Старом городе можно осмотреть множество значимых с исторической и архитектурной точки зрения зданий Цесиса: например, построенную в 13-м веке церковь Св. Яна, Ратушную площадь, Дом гармонии и Дом принцесс. На первых этажах этих и других зданий находятся небольшие магазинчики и разнообразные мастерские, где царит творческий дух.

Посещая Цесис, рекомендуем побывать на мощной Орлиной скале, которая воплощает свободу и волшебство полета орла, когда сила ощущений сравнима с орлиной! Еще более впечатляющей и высокой скала выглядит при взгляде с реки, возможно, именно поэтому вам стоит включить ее осмотр в свой маршрут прогулки на лодке по Национальному парку Гауя.

Иногда лучшая идея на выходные – это просто «хорошенько поесть и поспать»!



Недалеко от Сигулды, в Малпилсской волости находится дом отдыха Jaunlīdumnieki, где можно отдохнуть от городской суеты, почувствовав дыхание природы. Можно и посидеть у камина, и сходить в баню, и покататься на лодке, вдыхая свежий лесной воздух. Дом отдыха находится на отвесном берегу реки Суды, здесь ощущается близость воды и можно организовать различные развлечения на воде, а также неспешно пройтись вдоль реки, осмотреть близлежащие пейзажи и спокойно погулять по лесу.