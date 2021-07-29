ОТДЫХ В ЛАТВИИ | Древние замки и мистические пещеры, гурмэ и вино из сирени, фестивали и романтика отдыха на природе
Маленький рай для ценителей пива
Валмиермуйжа приглашает на экскурсию на пивоварню, где можно увидеть неспешное производство пива своими глазами. История расскажет о том, как из глубоких вод Валмиейрмужи, густого солода, знатного хмеля и дрожжей производится натуральное королевское пиво для праздничного стола. Посетив усадьбу, можно узнать тонкости дегустации пива – увидеть игру янтарных красок и изящный танец пузырьков, оценить шапку легкой пены, узнать полный букет запахов и вкусов.
В свою очередь, на пивной террасе после долгой дороги можно откинуться на удобных стульях и попробовать вкусы, созданные в пивоварне Валмиермуйжи, и сытные закуски к пиву. Лучшие впечатления можно взять с собой, посетив магазинчик с самым широким выбором валмиермуйжского производства. Своих гостей Валмиермуйжа ждет и в конюшне, которую приглашаем посетить, чтобы отправиться на прогулку верхом.
28 августа в Валмиермуйже состоится крупнейшее и ярчайшее мероприятие года – этнофестиваль Sviests. Утреннее представление – базарчик ремесленников и кустарей, кузни и молочные мастерские, фольклорная музыка и народные танцы. Вечернее представление – легенды современного этнофольклора из Латвии и со всей Европы. После концерта веселые танцы.
Встречаемся, чтобы Валмиермуйжа могла стать мировым центром, где в мерцании величественных пламенных скульптур можно сжечь все печали и с новыми силами приняться за свои дела.
Замки и легенды
В Сигулде можно ознакомиться с уникальной жемчужиной латвийской архитектуры – интерьером в стиле национального романтизма, погулять по экспозиции, роскошным коридорам, выставочным залам и подняться на башню Нового Сигулдского замка. В стенах Замка ливонского ордена можно почувствовать дыхание истории, подняться на Южную и Северную башню, погулять по каменным стенам, погрузиться в ауру старины и насладиться пейзажами, которые открываются с башни на долину реки Гауи и другие исторические центры памятников градостроительства.
Квартал Сигулдского замка – это уникальное место в Латвии, собравшее вместе замечательных ремесленников, которые здесь не только работают и занимаются творчеством, но и проводят различные мастер-классы, обучая гостей города своему ремеслу. Здесь можно принять участие в мастерских по изготовлению украшений, керамики, текстиля, изделий из бумаги, прядения, шитья, а также отлично отдохнуть в кафе.
Здесь также можно отведать по-королевски вкусное холодное лакомство – «Сигулдское мороженое». И здесь можно отправиться в приключение по незабываемым маршрутам вкусов. Горячие вафли с пузырьками с подтаявшим мороженым, ароматный кофе, горячий бутерброд или коктейль из мороженого – что бы вы ни выбрали, все в этом кафе особенно вкусно и продумано.
Продолжая путешествие по Сигулде, погрузитесь в переживания волнующей легенды и ауру энергии старины во впечатляющей мистической пещере – крупнейшей в Балтии. Пещера Гутманя – здесь ощущается древняя история и присутствие людей. Солнечные зайчики, играющие в проточной воде ручейка в пещере Гутманя, образуют на стенах красивые световые проекции – легенда оживает.
Вино из одуванчиков и волшебство полета орла
Кримулдская усадьба – это один из наиболее ярких примеров классической архитектуры вилл в Латвии. Здесь туристам предлагают множество возможностей – проживание, питание и экскурсии. Предлагается ряд захватывающих тематических экскурсий по окрестностям Кримулдской усадьбы. Вместе с гидом вы можете узнать о быте поместья, исследовать парк и старинные развалины замка или заняться шведской ходьбой, а также у вас будет возможность попробовать произведенное в поместье вина Cremon, и не только продегустировать различные напитки, но и узнать историю места и его окрестностей и обычаях. Самой популярной продукцией Cremon на протяжении всего года остается мягкое горькое вино из одуванчиков, вино из чудо-ягоды клюквы и сказочное вино из сирени.
Затем отправляйтесь в Лигатне, где увидите поросшие лесом овраги, обнаженные выступы песчаника и пещеры на скалистых склонах, а также погуляете по природным тропам и познакомитесь с местом обитания диких животных.
Мастерская ложек в Лигатне притягивает теплом и таким близким латышскому духу запахом дерева, познакомьтесь со старинным искусством изготовления деревянных предметов. Рядом с мастерской ложек в Лигатне находится магазинчик, где можно приобрести различные изделия из дерева и напитки из винодельни Лигатне. В прохладных погребах ритмически пузырятся и бродят чудесные вина, которые делают из местных фруктов и ягод.
Если планируете посетить Национальный парк Гауя, запланируйте и почувствуйте дух путешествия в одном из самых романтичных городов – Цесисе! Цесисский Новый замок вместе с территорией исторического центра поместья и средневековые развалины Ливонского замка – это один из важнейших и самых романтичных и культурно-исторических объектов Видземского региона и Прибалтики.
В Старом городе можно осмотреть множество значимых с исторической и архитектурной точки зрения зданий Цесиса: например, построенную в 13-м веке церковь Св. Яна, Ратушную площадь, Дом гармонии и Дом принцесс. На первых этажах этих и других зданий находятся небольшие магазинчики и разнообразные мастерские, где царит творческий дух.
Посещая Цесис, рекомендуем побывать на мощной Орлиной скале, которая воплощает свободу и волшебство полета орла, когда сила ощущений сравнима с орлиной! Еще более впечатляющей и высокой скала выглядит при взгляде с реки, возможно, именно поэтому вам стоит включить ее осмотр в свой маршрут прогулки на лодке по Национальному парку Гауя.
Иногда лучшая идея на выходные – это просто «хорошенько поесть и поспать»!
Недалеко от Сигулды, в Малпилсской волости находится дом отдыха Jaunlīdumnieki, где можно отдохнуть от городской суеты, почувствовав дыхание природы. Можно и посидеть у камина, и сходить в баню, и покататься на лодке, вдыхая свежий лесной воздух. Дом отдыха находится на отвесном берегу реки Суды, здесь ощущается близость воды и можно организовать различные развлечения на воде, а также неспешно пройтись вдоль реки, осмотреть близлежащие пейзажи и спокойно погулять по лесу.
В 3-х километрах находится здание поместья – выдающийся памятник архитектуры классицизма 19-го века: большой парк в стиле барокко, живописный естественный пейзаж, пруд, где бьет фонтан и цветут кувшинки. Роскошная Малпилсская усадьба – это место для ценителей тонкого вкуса и высокого качества, которых интересует неспешный отдых, одновременно позволяющий порадоваться окружающим культурно-историческим ценностям. Ресторан усадьбы гордится тем, что он снова был включен в топ лучших ресторанов Латвии. Мастерство и выдумка шеф-повара Айи Габране в сервировке блюд уже долгое время ценится знатоками. Блюда отличаются не только тонкими нюансами вкуса, но и оформлением – палитрой цветов и фактур.
Если хотите быть ближе к природе, погрузиться в тишину, спокойствие и первозданность природы – место для отдыха и студия Wild’ness Retreat & Studio подойдет идеально. Это место ночлега, со вкусом отделанное самодельными ремесленными изделиями, отражает окружающую природу. Место отдыха Wild’ness окружит лесом площадью 13 га, наполненным жизнью природы. Здесь можно остаться и отдохнуть в каком-нибудь из домиков или кемпинге с удобствами, чтобы с каждым мгновением все более погружаться в тишину, спокойствие и первозданность природы.
Красивое, тихое и живописное место недалеко от Риги – это комплекс отдыха Agave, где можно погрузиться в сельское спокойствие, попариться в бане, полюбоваться зелеными пейзажами, а также погулять по саду знаков балтов. Agave предлагает насладиться аутентичной атмосферой – отдохнуть в конюшне, где еще недавно жили лошади. Ночь в летнем доме – это уникальное переживание, поскольку в месте, где раньше цокали лошадиные подковы, теперь находятся привлекательные спальные и помещения для отдыха.
Жемчужина окрестностей гостиницы Spa Hotel Ezeri – живописное озеро, окруженное лесом. Поэтому ощутить воду можно не только в гостинице и спа-комплексе, но и во время укрепляющих прогулок. По красивому гостиничному саду вьется тропа любви, которая пробуждает яркие чувства. После посещения SPA попробуй вкусные блюда в ресторане Gadalaiki. В каждом сезоне ресторан предлагает специально подготовленное меню с изысканными блюдами. Салаты из летних сезонных свежих ягод, основные блюда с вкуснейшими осенними грибами – это настоящая пир из местных даров природы!
Комплекс Aparjods состоит из нескольких красивых двухэтажных деревянных зданий, украшенных драночными и камышовыми крышами. По мере того как Сигулда из года в год быстро развивалась, Aparjods становился оазисом спокойствия, где можно скрыться от городской суеты. В бане Aparjods есть сауна, а на улице – спа-ванна. Горячая сауна придает ощущение легкости и второго рождения! Джакузи под открытым небом расслабляет и вдохновляет! По мере того как день клонится к вечеру, отдых продолжается в ресторане гостиницы. Все полученные здесь ощущения будут вдохновляющими, независимо от занятия: дегустация отличного вина из винного погреба ресторана или неспешно отведанное блюдо, приготовленное в соответствии с традиционными латышскими кулинарными премудростями.
Замок Бирини предлагает столько разных впечатлений и занятий – прогулки по парку, конюшня и прогулки верхом, осмотр большой башни замка, осмотр водонапорной башни, выдающиеся вкусы современной латышской кухни и, конечно, сам замок – настоящая жемчужина региона Гауи. Замок Бирини, построенный в неоготическом стиле, находится на пригорке, с которого открывается вид на древний парк и природные тропы, рассказывающие об овеянных легендами исторических событиях. Отправляйся вместе с семьей и наслаждайтесь ощущениями вместе!
Более подробную информацию об отдыхе, питании и проживании в Национальном парке Гауя вы можете на www.entergauja.com
Откройте для себя Национальный парк Гауя с помощью мобильного приложения ENTER GAUJA.
Туристический путеводитель смотрите ЗДЕСЬ.
Материал создан в рамках проекта кластерной программы 3.2.1.1/16/A/009 Stage 2 of Gauja National Park Tourism Cluster Development.