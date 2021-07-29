ФОТО и ВИДЕО | В Турции масштабные лесные пожары добрались до курортной зоны. Началась эвакуация туристов

В Турции продолжаются масштабные пожары. Только за последние сутки площадь пожаров увеличилась в 4 раза, огонь охватил уже больше двух тысяч гектаров земли. Еще больше ухудшает положение жара — сейчас во многих районах Турции столбик термометра показывает свыше 40 градусов. Крупные возгорания фиксируются в районах Анталии, Мармариса, Бодрума и Аланьи.

На популярном турецком курорте Мармарис уже началась эвакуация туристов, сообщает РИА Новости. Власти города объявили о профилактической эвакуации отдыхающих и местных жителей из гостиниц, рядом с которыми бушуют мощные лесные пожары.

В администрации провинции Анталия заявили, что это самый сильный пожар, с которым они когда-либо сталкивались. Пламя быстро распространилось из-за сильного ветра. Манавгат расположен в 60 километрах от города Анталья и по заверению местных властей огонь не угрожает туристическим объектам. Окрестности затянуло дымом, который заметен в десятках километров от охваченных пожаром территорий. В борьбе со стихией задействованы самолет, 19 вертолетов, десятки единиц техники и сотни пожарных, пишет Euronews.