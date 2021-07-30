В Египте археологи обнаружили обломки древнего военного корабля

Гераклион был открыт еще в 2001 году. Еще одно название, под которым он известен, — Тонис. Считается, что город был разрушен землетрясениями и в древности ушел под воду, сообщает Моя Планета.

Археологи заявили, что найденные обломки принадлежали галере — военному кораблю длиной около 25 м с плоским килем и большим парусом. Относительно высокую скорость на нем можно было развить при помощи работы гребцов.

Вероятно, корабль был пришвартован рядом с храмом Амона. Во время землетрясения храм обрушился, а его обломки упали на корабль и утянули его на дно. Чтобы обнаружить обломки галеры, археологи использовали гидролокатор.

“Находки галер этого периода случаются крайне редко”, — отметил президент Европейского института подводной археологии Франк Годдис.

Пока что непонятно, какой груз находился на галере, когда она затонула. Также археологи отмечают, что корабль был построен по принципу головоломки: он был составлен из частей с пазами и выступами.

Помимо корабля, на месте города археологи обнаружили могильник, который использовался 2400 лет назад. Ученые нашли искусно украшенную глиняную посуду (на некоторых предметах было нарисовано что-то вроде волн). Также был обнаружен золотой амулет с изображением египетского бога деторождения и плодородия Беса. Его использовали для защиты маленьких детей и рожениц.