Туриста из Ида-Вирумаа оштрафовали на 80 евро за купание в приграничной зоне на реке Пиуза

Сигнал о подозрительном движении в приграничной зоне на реке Пиуза поступил пограничникам при помощи системы наблюдения, пишет rusERR.

Как выяснилось, в реке решил искупаться приехавший из Ида-Вирумаа турист. Он не заметил, как оказался в приграничной зоне.

За нарушение пограничного режима его оштрафовали на 80 евро.