30.07.2021, 08:01
Туриста из Ида-Вирумаа оштрафовали на 80 евро за купание в приграничной зоне на реке Пиуза(7)
Foto: Argo Ingver
Пограничники оштрафовали туриста из Ида-Вирумаа, который отправился купаться в приграничную зону на реке Пиуза в Юго-Восточной Эстонии.
Сигнал о подозрительном движении в приграничной зоне на реке Пиуза поступил пограничникам при помощи системы наблюдения, пишет rusERR.
Как выяснилось, в реке решил искупаться приехавший из Ида-Вирумаа турист. Он не заметил, как оказался в приграничной зоне.
За нарушение пограничного режима его оштрафовали на 80 евро.