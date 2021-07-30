Пять гостевых домиков неподалеку от Риги, в которых можно отлично провести выходные

Остров для двоих на Балтэзерс





На живописном берегу озера Балтэзерс расположилась резиденция Senču Sils, на территории которой находятся девять сдающихся в аренду домов. Но самый большой интерес представляют даже не они, а небольшой остров с домиком, куда можно попасть только по небольшому пешеходному мосту.

Самое удивительное, что этот остров появился здесь относительно недавно: 15 лет назад после сильного шторма рядом с берегом стал образовываться небольшой участок суши. Он так органично вписался в существующий ландшафт, что хозяин комплекса Юлий Круминьш решил и его приспособить к делу – облагородить и построить на нем небольшой домик в стиле шале.

Несмотря на внешний вид шале, отдыхать там можно не только в теплое время года. Дом отапливается радиаторами и вопрос о комфорте возникает только когда температура воздуха понижается до -5 градусов. В доме есть все необходимое для полноценного отдыха: просторная комната с двуспальной кроватью, совмещенная с небольшой кухней; туалет и душевая кабина. На острове также установлен мангал. Кроме того, сюда можно взять своего четвероногого питомца.

В 200 метрах от острова находится небольшой пляж для купания в летний период, детская площадка, теннисный корт, частная пристань для лодок и яхт. На территории резиденции, в 100 м от острова находится SPA-центр с банным комплексом и бассейном длиной 20 м. В летний сезон есть возможность аренды водных мотоциклов, SUPов.

Дома на воде под Ригой

Всего в нескольких километрах от Риги, в Марупском районе, находится комплекс отдыха Viesites. Его уникальность заключается в том, что гостевые домики здесь расположены здесь прямо над водой.



