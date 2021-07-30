В британских отелях борются с домогательствами охранников

Согласно действующим в стране правилам, путешественники, прибывающие из стран “красного списка”, обязаны провести 10 дней в специальном отеле, оплачивая пребывание там из своего кармана. Покидать номер по любой причине — например, чтобы размяться или покурить — можно лишь в сопровождении охранника.

В беседе с BBC 16 женщин заявили, что во время карантина в отеле до них домогались, а их жалобы были проигнорированы. При этом карантин в отеле для одного путешественника обходится в 1750 фунтов (около 2054 евро).

Впрочем, если женщин среди охранников окажется недостаточно, то к потенциальным жертвам домогательств будут приставлять не одного, а двух мужчин. Эта идея пришлась по душе не всем опрошенным женщинам.

23-летняя студентка Сара рассказывает, что охранник отеля, выводя ее на прогулку, внезапно взял ее за руку и начал расспрашивать, встречается ли она с кем-нибудь. Потом он указал на девушку еще двоим охранникам, которые перебросились парой фраз на незнакомом ей языке и засмеялись.

Также сообщается об охраннике, который делал в адрес девушки непристойные жесты в лифте и еще об одном, который попросил его обнять.

Еще одна постоялица ковид-отеля, по имени Бриттани, рассказывает, что охранник на второй день карантина в отеле начал писать ей в “Фейсбуке”. Она не отвечала, и на четвертый день он пообещал зайти. В ту ночь он настойчиво стучался в дверь ее номера, который девушка вынуждена была забаррикадировать сумками.

Сара считает, что решение приставлять к женщинам мужчин, если охранниц не найдется, скорее увеличит риск домогательств. Тем не менее в правительственном агентстве, которое занимается организацией карантинов, уверены, что заставят схему работать: для охранников обещают провести тренинги.