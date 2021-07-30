Восстановление авиасообщения с Европой приводит к шуму в Таллинне. Как формируются воздушные коридоры и маршруты над Эстонией?

За организацию воздушного движения в воздушном пространстве Эстонии отвечает Lennuliiklusteeninduse AS. Авиадиспетчеры определяют наиболее безопасные и оптимальные направления полета для пролетающих, а также садящихся и взлетающих у нас самолетов. “Взлет и посадка всегда производятся против ветра, так как в этом случае процедуры взлета и посадки короче и безопаснее всего. Направление посадки нельзя выбирать так, чтобы затронуть как можно меньше людей. Направление ветра определяется природой, и авиадиспетчеры на него влиять не могут. Кроме того, следят, чтобы рейсы не слишком задерживались и воздействие авиации на окружающую среду было как можно меньше”, – рассказывает член правления Lennuliiklusteeninduse AS и руководитель отдела управления полетами Юллар Салумяэ. Самолеты взлетают и садятся примерно в одном и том же объеме со стороны озера Юлемисте и со стороны Лагеди, поэтому шум распределяется почти поровнув обоих направлениях.

Определяемые для самолетов траектории спуска и подъема можно до известных пределов изменять, чтобы воздействие шума было меньше, и это можно делать, если измерения уровня шума демонстрируют превышение норм. Участвовать в движении могут только те самолеты, которым Департамент воздушного транспорта выдал сертификат по шуму, подтверждающий соответствие самолета стандартам и требованиям экологической пригодности, установленным Европейским агентством авиационной безопасности (EASA). В момент пролета самолета уровень шума высокий, но воздушное движение редкое, и средний уровень шума не превышает пределов нормы.