Восстановление авиасообщения с Европой приводит к шуму в Таллинне. Как формируются воздушные коридоры и маршруты над Эстонией?(2)
За организацию воздушного движения в воздушном пространстве Эстонии отвечает Lennuliiklusteeninduse AS. Авиадиспетчеры определяют наиболее безопасные и оптимальные направления полета для пролетающих, а также садящихся и взлетающих у нас самолетов. “Взлет и посадка всегда производятся против ветра, так как в этом случае процедуры взлета и посадки короче и безопаснее всего. Направление посадки нельзя выбирать так, чтобы затронуть как можно меньше людей. Направление ветра определяется природой, и авиадиспетчеры на него влиять не могут. Кроме того, следят, чтобы рейсы не слишком задерживались и воздействие авиации на окружающую среду было как можно меньше”, – рассказывает член правления Lennuliiklusteeninduse AS и руководитель отдела управления полетами Юллар Салумяэ. Самолеты взлетают и садятся примерно в одном и том же объеме со стороны озера Юлемисте и со стороны Лагеди, поэтому шум распределяется почти поровнув обоих направлениях.
Определяемые для самолетов траектории спуска и подъема можно до известных пределов изменять, чтобы воздействие шума было меньше, и это можно делать, если измерения уровня шума демонстрируют превышение норм. Участвовать в движении могут только те самолеты, которым Департамент воздушного транспорта выдал сертификат по шуму, подтверждающий соответствие самолета стандартам и требованиям экологической пригодности, установленным Европейским агентством авиационной безопасности (EASA). В момент пролета самолета уровень шума высокий, но воздушное движение редкое, и средний уровень шума не превышает пределов нормы.
В Таллине, в отличие от других европейских столиц, аэропорт расположен в центре города – это удобно как для прибывающих, так и для вылетающих пассажиров. Однако это означает, что самолетам неизбежно приходится приближаться к аэропорту через город и жилые районы. “Расписание полетов зависит в основном от авиакомпаний и крупнейших узловых аэропортов Европы. С точки зрения пассажира важно, чтобы он мог выбрать, начать ли поездку утром или в обед, и вернуться в Эстонию к вечеру. Поэтому план полетов волнами распространяется на все сутки“, – объясняет член правления AS Tallinna Lennujaam Аннели Туркин.
В Таллиннском аэропорту есть система мониторинга шума: две стационарные станции и один мобильный терминал мониторинга шума. Стационарные станции расположены в начале и в конце взлетно-посадочной полосы: одна на территории AS Tallinna Vesi и другая – на территории Таллиннского аэропорта.
Самолету нельзя летать над Таллинном ниже 300 метров, за исключением случаев взлета и посадки, в целях сохранения природы и жилой среды. На основании разовой лицензии самолет может пролететь ниже согласно условиям, изложенным в Законе об авиации.
В марте этого года из аэропорта можно было летать в десять пунктов назначения, на сегодня установлено прямое воздушное сообщение с 25 пунктами назначения, имеется также множество чартерных рейсов. “Люди привыкли к немногочисленности полетов и отсутствию шума, однако в горячий сезон шум самолетов причиняет беспокойство. Тем не менее, в аэропорт прибывает и из него отправляется в три раза меньше рейсов, чем в тот же период 2019 года”, – прибавляет Туркин. Таким образом, хорошее воздушное сообщение неизбежно сопровождается и шумом самолетов.