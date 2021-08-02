Ситуация накаляется: с 2 августа ограничения по возвращении в Эстонию действуют для прибывающих из 18 стран Европы

Без ограничений въехать в Эстонию можно из стран Европейского союза, где за последние две недели показатель распространения коронавируса не превышает 75 случаев на 100 000 населения. К таким странам так называемой “зеленой зоны” на этой неделе относятся: Австрия, Болгария, Хорватия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Норвегия, Польша, Швеция, Румыния, Германия, Сан-Марино, Словакия, Словения, Чехия, Венгрия и Ватикан.

Если уровень инфицирования в стране находится в пределах от 75 до 200 случаев, то по прибытии в Эстонию ограничения применяться не будут, если у человека имеется справка о прохождении вакцинации, о том, что он переболел коронавирусом или о наличии у него отрицательного теста на коронавирус. Если у человека нет такой справки, то по прибытии в Эстонию ему необходимо сдать тест на коронавирус. До выяснения результата человек должен находиться по месту своего жительства. К таким странам так называемой “желтой” зоны на этой неделе относятся Бельгия, Исландия, Швейцария, Финляндия и Италия .

При прибытии из европейской страны с уровнем инфицирования более 200 необходимо находиться на самоизоляции в течение 10 дней. Этот срок можно сократить, дважды сдав отрицательный тест. Лицо, прошедшее курс вакцинации или переболевшее COVID-19, от ограничений освобождается. От самоизоляции также должны на основании сертификата о перенесенном заболевании быть освобождены переболевшие COVID-19, причем с момента подтверждающего диагноз теста или подтверждения диагноза прошло не более 180 дней. В числе стран, относящихся к так называемой “красной зоне”, на этой неделе относятся: Португалия, Кипр, Великобритания, Андорра, Испания, Нидерланды, Люксембург, Греция, Мальта, Монако, Ирландия, Франция и Дания. Дети до 12 лет освобождены от прохождения тестов и соблюдения самоизоляции.