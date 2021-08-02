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02.08.2021, 08:30

Для упрощения путешествий переболевшие COVID-19 смогут сделать вторую прививку

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Foto: Irina Mägi
По итогам заседания Государственной комиссии по иммунопрофилактике в ней пришли к заключению, что у переболевших коронавирусом людей нет медицинской потребности во второй дозе вакцины, но они могут сделать вторую прививку в случае необходимости, например, для упрощения путешествий.

По словам советника отдела народного здоровья Министерства социальных дел, члена комиссии по иммунопрофилактике Кярт Сыбер, в комисии по прежнему придерживаются мнения, что по медицинским показаниям переболевшим надо вакцинироваться одной дозой и желательно на шестой месяц после выздоровления. При этом перенесшие коронавирус люди могут въехать в некоторые страны только со справкой о полном курсе вакцинации.

Эксперты комиссии согласились с тем, что в случае крайней необходимости после перенесения COVID-19 допустимо делать вторую прививку. Технические детали получения второй дозы для тех, кто перенес коронавирус, будут уточнены на следующей неделе.

Эксперты также считают, что в таком случае вторую прививку следует делать вакцинами мРНК, то есть Pfizer или Moderna. Переболевшие могут делать вторую прививку позднее обычного перерыва между двумя дозами.

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