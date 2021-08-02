Для упрощения путешествий переболевшие COVID-19 смогут сделать вторую прививку

По словам советника отдела народного здоровья Министерства социальных дел, члена комиссии по иммунопрофилактике Кярт Сыбер, в комисии по прежнему придерживаются мнения, что по медицинским показаниям переболевшим надо вакцинироваться одной дозой и желательно на шестой месяц после выздоровления. При этом перенесшие коронавирус люди могут въехать в некоторые страны только со справкой о полном курсе вакцинации.