Для упрощения путешествий переболевшие COVID-19 смогут сделать вторую прививку(4)
По словам советника отдела народного здоровья Министерства социальных дел, члена комиссии по иммунопрофилактике Кярт Сыбер, в комисии по прежнему придерживаются мнения, что по медицинским показаниям переболевшим надо вакцинироваться одной дозой и желательно на шестой месяц после выздоровления. При этом перенесшие коронавирус люди могут въехать в некоторые страны только со справкой о полном курсе вакцинации.
Эксперты комиссии согласились с тем, что в случае крайней необходимости после перенесения COVID-19 допустимо делать вторую прививку. Технические детали получения второй дозы для тех, кто перенес коронавирус, будут уточнены на следующей неделе.
Эксперты также считают, что в таком случае вторую прививку следует делать вакцинами мРНК, то есть Pfizer или Moderna. Переболевшие могут делать вторую прививку позднее обычного перерыва между двумя дозами.