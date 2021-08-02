В Венеции вступил в силу запрет на вход крупных судов

В Венеции вступил в силу закон, запрещающий входить в лагуну крупным судам. С воскресенья, 1 августа, большие круизные лайнеры, до пандемии привозившие в город миллионы туристов, больше не могут проходить через канал Джудекка и проплывать перед центральной площадью Венеции Сан-Марко.

Запрет с целью защитить природу и художественную целостность Венеции

Закон, запрещающий крупным судам заходить в Венецию, одобрен кабинетом министров Италии, в середине июля. “Этот шаг необходим для того, чтобы защитить природу, ландшафт, а также художественную и культурную целостность Венеции”, — подчеркнул министр инфраструктуры Энрико Джованнини. Глава итальянского Минкульта Дарио Франческини назвал день принятия этого закона историческим.

Запрет распространяется на корабли, которые соответствуют одному из следующих критериев: вместимость более 25 тысяч тонн, длина более 180 метров или высота свыше 35 метров. Закон предусматривает создание фонда для выплаты компенсаций компаниям и их сотрудникам, которые пострадают от ограничений.

Между тем католический патриарх Венеции Франческо Моралья приветствовал вводимый запрет больших судов в венецианской лагуне. Одновременно он выразил тревогу ввиду возможной потери рабочих мест. “Мы здесь говорим о семьях, о заработных платах людей, находящихся в тяжелой ситуации сейчас или в будущем”, — заявил он 31 июля газете Vatican News. Патриарх также напомнил, что Венеция пережила два трудных года из-за пандемии и продолжительных периодов высокой воды, от чего пострадал весь город.