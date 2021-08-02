Названо лучшее место в мире, где можно пережить апокалипсис

Исследователи оценили геотермальный и гидроэнергетический потенциал Новой Зеландии, обширные сельскохозяйственные угодья и низкую плотность населения. Ученые заявили, что местные жители смогут обеспечить себя пропитанием в случае апокалипсиса и даже остановить нежелательную миграцию из других стран.

Однако Новая Зеландия оказалась не единственным укрытием на время конца света. Также хорошие шансы спастись будут у тех, кто живет в Великобритании, Исландии, Ирландии и тех, кто проживает на острове Тасмания. Объединяет все территории, которые вошли в список, то, что все они островные.

“Мы были весьма удивлены тем, что в список попала Великобритания. Она густонаселена, у нее мало своего производства, медленно идет переход на возобновляемые источники энергии, только 50% всех используемых продуктов питания производится в самой Великобритании”, — рассказал профессор Алед Джонс.