В зоне лесных пожаров в Турции находятся около 100 туристов из Эстонии

“По данным Министерства иностранных дел Эстонии в регионе в данный момент находятся примерно 100 эстонских туристов”, — сообщила директор бюро МИД Эстонии по вопросам консульской помощи Кетлин Виймсалу.

По ее словам, всем отдыхающим из Эстонии, которые зарегистрировали свою поездку в этот район, были разосланы сообщения с предупреждением о лесных пожарах и необходимости выполнять указания местных властей.