02.08.2021, 12:30
В зоне лесных пожаров в Турции находятся около 100 туристов из Эстонии
Scanpix, ERDEM SAHIN
В Турции из-за сильных лесных пожаров эвакуируют местных жителей и отдыхающих. Огонь близко подошел к отелям и частным домам, по меньшей мере шесть человек погибли, около 500 были доставлены в больницы, сообщает rusERR.
“По данным Министерства иностранных дел Эстонии в регионе в данный момент находятся примерно 100 эстонских туристов”, — сообщила директор бюро МИД Эстонии по вопросам консульской помощи Кетлин Виймсалу.
По ее словам, всем отдыхающим из Эстонии, которые зарегистрировали свою поездку в этот район, были разосланы сообщения с предупреждением о лесных пожарах и необходимости выполнять указания местных властей.