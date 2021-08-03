Власти Таиланда изолировали остров Пхукет

Представитель МИД Таиланда заявила о том, что запрет въезда на Пхукет для граждан из других провинций Таиланда будет сохраняться с 3 по 16 августа. Вакцинированные туристы, прибывающие на курорт в рамках программы “Пхукетская песочница”, смогут беспрепятственно попасть на остров.

Тем не менее, исключение было сделано для сотрудников экстренных служб, лиц, сопровождающих медицинские грузы, перевозки продуктов питания и предметов первой необходимости, государственных служащих для исполнения служебных обязанностей, а также гражданам, которые вылетают из международного аэропорта Пхукета за границу. Въезд на остров для этих категорий людей возможен лишь при предъявлении сертификата вакцинации и результатов ПЦР-теста, сроком не более трех дней.

Такие меры были приняты из-за роста количества заражений COVID-19 по стране. Отмечается, что на Пхукете вакцинированы 70 процентов населения, однако в последнее время случаи заболевания участились — чтобы не подвергать туристическую программу риску, власти Таиланда решили изолировать остров.

Отмечается, что туристическая программа “Пхукетская песочница” запустилась с 1 июля. Так, въезд на остров Пхукет разрешен всем иностранным туристам при предъявлении сертификата вакцинации.