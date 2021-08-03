Идем в поход: “высокогорье” Кырвемааского леса, названное эстонской Швейцарией

Кырвемаа всегда был малонаселенным регионом из-за отсутствия подходящих земель для сельского хозяйства. В советский период здесь было разрушено последнее поселение, когда в 1947 году началась подготовка к строительству полигона, а в 1953 году вся территория полигона была насильственно освобождена от гражданского населения. В период эстонской республики здесь было более 40 домашних хозяйств, после восстановления независимости Эстонии и ухода Красной Армии постоянных поселений в заповеднике мало, и о прежних хуторах напоминают лишь фрагменты фундаментов на лесных полянах. Один из примеров таких мест является хутор Лаудис(с)алу, расположенный на природной тропе Ууэярве.

Ууэярве – один из менее известных организованных путей в Кырвемаа. Его начало и конец проходят по типичному кырвемааскому лесу, который облюбовали спортсмены.

Это популярное место для езды на лыжах и велосипеде недалеко от столицы. Однако основная часть тропы приходится на Варгамаяэский оз в Кырвемаа, заслуживающий звания эстонской Швейцарии.

Оз в Варгамяэ представляет собой длинный и узкий крутой хребет высотой 90 метров, напоминание о ледниковом периоде. Возвышающаяся посреди густого леса «гора» имеет довольно значительные по эстонским меркам подъем и спуск, поэтому будет вполне уместно предупредить, что она не подходит для самых маленьких и слабых туристов, а также следует быть осторожными в случае дождя и обледенения, так как поверхность становится скользкой.

Помимо вида на крутой склон и болото, узкая тропа щекочет нервы наличием множества подстерегающих на ней корней деревьев, поэтому будет неудивительно, если выброс адреналина и насыщение свежим воздухом заставят вас почувствовать себя так, словно вы путешествуете по следам старого разбойника с большой дороги Пийбе.



