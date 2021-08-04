Как определить фальшивые отзывы об отеле?

Подозрительные профили

Ты читаешь комментарий мужчины или женщины, которые написали только один отзыв? Большая вероятность, что они просто делают рекламу или показывают кому-то свою дружбу.

Чрезмерная похвала

Такие слова, как “захватывающий дух”, “от этого слюнки текут” и “бесподобный”, не относятся к словарному запасу обычного туриста. Чаще всего автор таких пластмассовых описаний старается выделиться среди других отзывов, в то время как честный блогер больше внимания обращает на саму суть. Он, например, напишет слово “красивый” вместо “бесподобный”.

Восклицательные знаки

“Это просто фантастика!!!” “Богатое меню в ресторане!!!!” “Какое место!!” К отзывам, где есть много восклицательных знаков, лучше отнестись с долей скептицизма. Проверьте предыдущие и последующие оценки и сравните их. Иногда такие сообщения, полные эйфории, появляются в противовес плохим отзывам.

Менее скучно

Исследования показали, что автор фальшивого комментария уделяет больше внимания своему собственному опыту. Он больше рассказывает о себе и о своем партнере по путешествию, говорит о причинах своей поездки.

Настоящий отзыв — более скучный и содержит специфическую информацию о ванной комнате, например, или стоимости.