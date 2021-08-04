04.08.2021, 08:00
Барселону выбрали всемирной столицей архитектуры 2026 года
Photo by Dimitry Anikin on Unsplash
ЮНЕСКО выбрал Барселону новой всемирной столицей архитектуры. Город получит титул в 2026 году, пишет 34travel.me.
Через пять лет город примет Всемирный конгресс Международного союза архитекторов. Но и в ближайшее время Барселону ждет несколько больших архитектурных событий: должно завершиться строительство храма Святого Семейства, власти собираются провести здесь Испанскую биеннале архитектуры и градостроительства.
Барселона боролось за звание всемирной столицы архитектуры с Пекином. Город победил с концепцией “Один сегодня, один завтра”, в которой рассказал о своем подходе к устойчивости.