Барселону выбрали всемирной столицей архитектуры 2026 года

Через пять лет город примет Всемирный конгресс Международного союза архитекторов. Но и в ближайшее время Барселону ждет несколько больших архитектурных событий: должно завершиться строительство храма Святого Семейства, власти собираются провести здесь Испанскую биеннале архитектуры и градостроительства.