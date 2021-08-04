Пассажиры Tallink, отправляющиеся в Стокгольм из Таллинна, обязаны предоставить справку о состоянии здоровья
Начиная с этой недели, пока только на отправлениях из Таллинна в Стокгольм, Tallink Grupp начнёт проверять перед посадкой на судно медицинские справки пассажиров. Новый порядок будет введён в связи с ужесточением ограничений, связанных с распространением коронавируса, применяемых на государственном уровне в Эстонии, и в соответствии с правилами, установленными сейчас для въезда в Швецию.
В настоящее время проверка медицинских документов пассажиров, отправляющихся из Стокгольма в Таллинн, не осуществляется, поскольку показатель распространения коронавируса в Швеции не превышает 75 человек на 100 000 населения, а прибывающие из Швеции не обязаны предоставлять медицинские доказательства в Эстонии. Кроме того, требование о предоставлении медицинских справок не распространяется на жителей Швеции, которые имеют право въезжать и возвращаться в страну без предъявления справок.
Для посадки на судно и въезд на территорию Швеции пассажиры, прибывающие в Швецию из стран Европейского Союза или государств, входящих в Шенгенскую зону, в настоящее время обязаны предъявить либо действительный сертификат о вакцинации от коронавируса хотя бы одной дозой, справку о перенесённом заболевании COVID-19 или отрицательный сертификат теста на коронавирус. Требование о предоставлении сертификата о вакцинации не распространяется на детей младше 17 лет.
“С введением новых правил, мы стремимся к тому, чтобы, в условиях ограничений, продолжать оказывать наши услуги в максимально безопасных для клиента условиях и, в то же время, продолжая вносить свой посильный вклад в противовирусные действия, проводимые на государственном уровне”, — сказал председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене, комментируя введение дополнительных мер контроля.
“Если мы хотим и дальше, в контексте введенных ограничений и, прежде всего, безопасно предлагать жителям Эстонии возможность путешествовать в Швецию этой осенью, позволяя своим пассажирам наслаждаться в закрытых помещениях отличными блюдами и лучшими на Балтике развлекательными программами во время поездки, то логично, что, как и все другие предприятия общественного питания и увеселительные учреждения, мы предпринимаем все необходимые шаги для обеспечения безопасности всех пассажиров на борту”, — пояснил Ныгене.
На линии Таллинн-Стокгольм у пассажиров Baltic Queen, купивших билеты в каюты класса A-premium и более высоких классов, в стоимость билетов входит бесплатное экспресс-тестирование на антигены к коронавирусу перед поездкой в помещениях Tallink Lounge в D-терминале Таллиннского порта. Пассажиры кают классов А и В могут также воспользоваться услугой экспресс-тестирования в Tallink Lounge; цена услуги составляет 15 евро на человека. Экспресс-тесты проводятся медицинским персоналом Farmatar, и пассажирам будет выдан сертификат с подтверждённым результатом теста.