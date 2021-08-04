Пассажиры Tallink, отправляющиеся в Стокгольм из Таллинна, обязаны предоставить справку о состоянии здоровья

Начиная с этой недели, пока только на отправлениях из Таллинна в Стокгольм, Tallink Grupp начнёт проверять перед посадкой на судно медицинские справки пассажиров. Новый порядок будет введён в связи с ужесточением ограничений, связанных с распространением коронавируса, применяемых на государственном уровне в Эстонии, и в соответствии с правилами, установленными сейчас для въезда в Швецию.

В настоящее время проверка медицинских документов пассажиров, отправляющихся из Стокгольма в Таллинн, не осуществляется, поскольку показатель распространения коронавируса в Швеции не превышает 75 человек на 100 000 населения, а прибывающие из Швеции не обязаны предоставлять медицинские доказательства в Эстонии. Кроме того, требование о предоставлении медицинских справок не распространяется на жителей Швеции, которые имеют право въезжать и возвращаться в страну без предъявления справок.

Для посадки на судно и въезд на территорию Швеции пассажиры, прибывающие в Швецию из стран Европейского Союза или государств, входящих в Шенгенскую зону, в настоящее время обязаны предъявить либо действительный сертификат о вакцинации от коронавируса хотя бы одной дозой, справку о перенесённом заболевании COVID-19 или отрицательный сертификат теста на коронавирус. Требование о предоставлении сертификата о вакцинации не распространяется на детей младше 17 лет.

“С введением новых правил, мы стремимся к тому, чтобы, в условиях ограничений, продолжать оказывать наши услуги в максимально безопасных для клиента условиях и, в то же время, продолжая вносить свой посильный вклад в противовирусные действия, проводимые на государственном уровне”, — сказал председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене, комментируя введение дополнительных мер контроля.