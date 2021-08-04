ФОТО | В Таллинне открылся первый антиковидный отель. Смотрите, чем он удивит постояльцев

По словам главы Nordic Hotel Forum Феликса Мягуса, в современном мире одним из основных факторов надежности как для работников, так и для клиентов отелей являются антивирусные меры, направленные на обеспечение безопасности.

Как заверил Феликс Мягус, вентиляционная и другие технические системы отеля также были полностью перестроены, чтобы отель соответствовал мировым пост-пандемийным требованиям. “Nordic Hotel Forum — первый отель в Эстонии, во всём здании которого установлено оборудование, препятствующее распространению вируса. Например, в помещениях конференц-центра установлены мобильные антивирусные устройства финской фирмы Genano, которые удаляют из воздуха наночастицы, бактерии и вирусы. В качестве меры дополнительной защиты мы предлагаем гостям отеля и конференц-центра разработанные в Эстонии портативные очистители воздуха Respiray, которые на 99 процентов очищают вдыхаемый воздух с помощью УФ-излучения и направляют чистый воздух в область рта и носа”, — сказал Мягус.