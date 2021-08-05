Эстонский журналист вернулся из Турции: помешали ли пожары отдыху у моря?

28 июля в Турции начались лесные пожары. В Анталии огонь уничтожил большое количество деревень. В стране ввели чрезвычайную ситуацию. Пострадало около 900 человек, несколько погибло. Причина пожаров — жаркая погода, которая царит на юге Европы.

Теплое море и относительно невысокие цены притягивают в Турцию туристов со всего мира. Журналист ERR Андрей Титов недавно вернулся из Сиде, региона, где сейчас бушуют пожары. "В среду, 28 июля, мы увидели дым. Подумали, что это просто туча. Потом поняли, что это дым от пожара. Мы часто бываем в Турции, но я не помню такого сильного ветра, который дул несколько дней. Вероятно, из-за ветра огонь и разошелся", — ответил Титов RusDelfi.

"Это было вдалеке от нашего отеля. Мы сразу прочитали новости и поняли, что горят леса. Паники никакой не было. Вертолеты и самолеты стали качать воду из моря, было эпичное зрелище, — говорит журналист. — Нам нужно было улетать через день, 29 июля. Я заранее позвонил турагенту — не перекрыта ли дорога до аэропорта. Он ответил, что все нормально. На сайте аэропорта тоже показывало, что все самолеты улетают в обычном режиме. В день отъезда в 7 утра все небо было в дыму, солнце было еле видно. Повсюду запах дыма. Хотя, отъехав от отеля несколько километров, уже все было спокойно. Мы сели на самолет и улетели без каких-либо проблем".

Друзья Андрея остались еще на пять дней в Сиде. Как они передали, чувствовался запах гари, в отеле закрыли аквапарк, а персонал постоянно протирал поверхности, так как на них оседал пепел. В пятницу уже было все нормально. "Если пожары кому-то и навредили, то только в течение одного дня. Правда, могу говорить только за Сиде. Не знаю, как в других городах", — добавил Титов.

По данным Управления лесного хозяйства Турции, в период с 28 июля по 4 августа были локализованы 160 из 174 очагов лесных пожаров.