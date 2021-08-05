Не упустите возможность: в это воскресенье, 8 августа, состоится последний в этом году специальный круиз из Таллинна в Висбю

Судно отправляется из Таллинна в воскресенье вечером в 20:00 и прибывает в Висбю в понедельник утром в 9:00 по шведскому времени. В понедельник у вас будет более 11 часов, чтобы открыть для себя этот великолепный остров, так как судно отправляется обратно из Висбю в понедельник вечером в 20:30 по шведскому времени. Silja Europa вернётся в Таллинн утром во вторник в 11:30 по эстонскому времени.

В поездку в Висбю, кроме пеших туристов, Tallink приглашает и велосипедистов, так как остров Готланд идеально подходит для прогулок пешком или на колёсах.

“Два специальных круиза в Висбю, которые состоялись этим летом, были очень популярны у наших клиентов, и отзывы пассажиров показали, что они были очень довольны путешествиями и впечатлениями, которые получили от острова. Хотя и Висбю и Готланд способны подарить радость открытий для всей семьи, но там также очень приятно наслаждаться в одиночку или в паре”, — отметила директор по продажам Tallink Grupp Марина Йыги.

Забронировать последнюю поездку в Висбю этим летом можно на домашней странице Tallink.

В связи с текущими ограничениями на поездки, перед посадкой на судно и въездом в Швецию необходимо предъявить сертификат вакцинации, справку о перенесённом заболевании или отрицательный результат теста на коронавирус. Требование не распространяется на детей младше 17 лет.