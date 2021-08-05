В России допустили сохранение закрытых границ для туристов после пандемии

По словам дипломата, сохранится визовый режим, текущая конъюнктура в ЕС не позволяет возобновить диалог о безвизовых поездках.

“Для российских туристов границы ЕС полностью не откроются даже после пандемии — напоминаю, что между нами действует довольно либеральный, но, тем не менее, визовый режим. Мы, конечно, вели диалог с ЕС после подписания в 2006 году соглашения о визовых упрощениях. Вели переговоры о дальнейших шагах и параллельно об общем безвизовом режиме для краткосрочных поездок. Но сейчас политическая конъюнктура этому не способствует”, — уточнил постпред.

Поэтому, пояснил он, пока Россия делает акцент на том, что граждане РФ не должны подвергаться дискриминации.

“А что для этого нужно? Для этого необязательно, чтобы “Спутником V” можно было привиться по всей Европе. Нужно просто взаимное признание результатов вакцинации, то есть тех сертификатов, которые выдаются у нас и выдаются здесь. Вот в этом направлении работа ведется”, — отметил Владимир Чижов.