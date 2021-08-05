ФОТО и ВИДЕО | Крупнейшие в истории пожары накрыли любимое место отдыха жителей Эстонии

Лесной пожар , накрывший курортные города, перекинулся на местную тепловую электростанцию на юго-западе Турции. По словам мэра турецкого Миласа, была эвакуирована угольная станция недалеко от города. Президент Турции Реджеп Тайипа Эрдогана признал, что пожары, продолжающие уже почти две недели, являются крупнейшими в истории страны.

Известно, что в результате пожаров погибло восемь человек, 500 человек были госпитализированы, свыше тысячи местных жителей эвакуированы. На данный момент в Турции зафиксировано 167 мест, охваченных пожарами. Эксперты предупреждают, что изменение климата может привести к постоянным масштабным пожарам на территории Турции, и к этому стоит начать готовиться уже сейчас.