“Хуже, чем в тюрьме”: британский турист пожаловался на условия прохождения карантина в Испании

По словам путешественника Кэмерона Мойра (Cameron Moir), в день прибытия в отель, где он должен был провести 14-дневный карантинный режим, его забыли накормить. Турист рассказал, что о нем вспомнили через 24 часа и принесли одну булку с маслом и бутылку воды.

Кроме того, путешественник отметил, что на протяжении всего периода изоляции ему запрещали покупать еду из кафе. “В гостинице мне сказали, что я могу заказывать продукты в местном супермаркете, однако через пять дней изменили решение и заявили, что я больше не могу делать даже этого, — пожаловался британец. — Еда, которую мне потом привозили из местной больницы, часто была абсолютно несъедобной”.

Как рассказал Мойр, особенно тяжелым было то, что днем на улице температура воздуха прогревалась до 40 градусов, а кондиционер в номере не работал. Также турист отметил, что после нескольких его звонков на рецепции с жалобами его телефон отключили.