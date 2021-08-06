ФОТО | Страшная прогулка по знаменитой Лукишкской тюрьме в центре Вильнюса

Лукишкская тюрьма, в настоящее время находящаяся в ведении Центра современной культуры Lukiškių kalėjimas 2.0, была построена в 1904 году и была одной из крупнейших тюрем в Российской Империи в то время (одним из “братьев-близнецов” тюрьмы в Вильнюсе считаются знаменитые “Кресты” в Санкт-Петербурге).

Построенная в 1904 году, Лукишская тюрьма еще до середины нынешнего года была одной из наименее привлекательных частей столицы Литвы. Одновременно в ней могли отбывать срок 400 заключенных и еще 300 находиться в изоляторах временного содержания.

В начале XX века тюрьма имела собственный артезианский колодец, совершенную сеть водоснабжения и канализации, центральное отопление и систему вентиляции. Были построены тюремная кухня, пекарня, баня, прачечная и административный корпус.

На трех верхних этажах корпуса, где содержались заключенные, размещалась римско-католическая часовня. В 1905 году была построена каменная православная церковь святого Николая Чудотворца, сохранившаяся до нынешних дней. Кроме нее на территории Лукишкес сейчас находятся еще пять зданий — здания тюрьмы и тюремной больницы, промышленные и административные здания и КПП.

Как рассказал Delfi.lt доктор Феликс Акерманн из Немецкого института истории в Варшаве, тюремный комплекс Лукишкес — это одновременно специфическое городское пространство и исторический артефакт, который не только хранит историю преступлений и наказаний на протяжении целого века, но и является частью развития самого города.

Тюрьма стала “свидетелем” царских репрессий после 1905 года, когда гонениям в Российской империи подверглись националисты и революционеры, а во время Первой мировой войны немецкий оккупационный режим использовал его для заключения в тюрьму политических активистов. Во время нацистской оккупации тюрьма служила перевалочным пунктом для тысяч евреев, насильственно изгнанных из гетто, прежде чем их отправляли на расстрел.