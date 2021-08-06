В Эстонии все больше туристов. Из каких стран они приезжают?

По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в июне коронавирус по-прежнему оказывал влияние на деятельность предприятий по размещению. “Если в сравнении с июнем прошлого года в предприятиях по размещению туристов останавливалось больше, то до уровня 2019 года количество туристов не дотягивает почти половину”, — добавила Лаурмаа.

В июне в предприятиях по размещению останавливалось 184 500 местных туристов, или на 52% больше, чем в прошлом году, и на 21% больше, чем в позапрошлом. Зарубежных гостей по-прежнему было мало: в июне их было 31 700, или на 24% меньше, чем в этом же месяце прошлого года, и на 88% меньше, чем в позапрошлом. Среди клиентов предприятий по размещению зарубежных туристов было всего лишь 15%, при этом в июне 2019 года их было 255 000, или 63% из размещенных туристов.

Традиционно больше всего туристов прибывало из соседних стран: из Финляндии — 8000 и из Латвии — 5000 туристов. Из Литвы Эстонию посетили около 1900 человек, из Германии — 1700 и из России — 1600. Преобладающая часть гостей предпочитала останавливаться в Харьюском уезде, далее следуют Пярнуский и Тартуский уезды.

Всего туристы провели в предприятиях по размещению 384 000 ночей, из которых 312 000 были ночевками местных туристов и 72 000 — зарубежных гостей.

В июне свои услуги предлагали 1168 предприятий по размещению, что на 3% меньше, чем годом ранее, и на 15% меньше, чем в 2019 году. В распоряжении гостей имелось 22 000 номеров и 53 000 койко-мест. Заполняемость номеров составила 31%. Стоимость проживания на человека составила в среднем 33 евро в сутки, что в сравнении с ценой прошлого года на три евро дороже. Суточная стоимость проживания в Пярнуском уезде составила в среднем 36 евро, в Харьюском, Саареском и Тартуском уездах — в среднем по 35 евро в сутки.