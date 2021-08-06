Таллиннский аэропорт заработал в первом полугодии 100 000 евро прибыли и установил рекорд по количеству пассажиров в июле

В первом полугодии 2021 года через Таллиннский аэропорт прошло 283 495 пассажиров, что на 50% меньше, чем за такой же период прошлого года. В июле количество пассажиров возросло до рекордных 158 349 человек, и это наибольшее число пассажиров, обслуженных аэропортом за месяц, начиная с марта прошлого года. Несмотря на продолжающееся негативное влияние коронавируса, в первом полугодии концерн заработал 0,1 миллиона евро чистой прибыли.

Несмотря на увеличение количества пассажиров и числа аэропортных операций, а также на некоторое оживление туристической сферы, концентр по-прежнему сконцентрирован на эффективном управлении расходами. Доходы от коммерческой деятельности концерна за первые шесть месяцев составили 18,1 млн евро, что на 4,1 млн евро меньше, чем за сопоставимый период предыдущего года. “В этом сравнении ощутимую роль играют хорошие результаты первых двух месяцев до наступления коронавирусного периода 2020 года. Основной причиной сокращения дохода от продаж стало сокращение доходов авиационного сектора, обусловленное более медленным восстановлением авиасообщения, чем ожидалось”, — сказал председатель правления AS Tallinna Lennujaam Рийво Тувике.

По словам Рийво Тувике, осмотрительное управление компанией по-прежнему важно и требует быстрого реагирования. “Летние месяцы и небольшое улучшение ситуации с вирусом повлекли за собой рост как аэропортных операций, так и количества пассажиров, что в свою очередь улучшило общее экономическое положение компании. Кроме того, существенную поддержку оказало пособие по заработной плате, выделенное Кассой страхования от безработицы, которым мы могли пользоваться, в том числе, три месяца этого года. Несмотря на то, что лето получилось лучше, чем прогнозировалось, мы видим, что вторая половина года будет сложной, и восстановление от кризиса мы по-прежнему прогнозируем на 2024-2025 годы”, — сказал Тувике.