Таллиннский аэропорт заработал в первом полугодии 100 000 евро прибыли и установил рекорд по количеству пассажиров в июле(2)
В первом полугодии 2021 года через Таллиннский аэропорт прошло 283 495 пассажиров, что на 50% меньше, чем за такой же период прошлого года. В июле количество пассажиров возросло до рекордных 158 349 человек, и это наибольшее число пассажиров, обслуженных аэропортом за месяц, начиная с марта прошлого года. Несмотря на продолжающееся негативное влияние коронавируса, в первом полугодии концерн заработал 0,1 миллиона евро чистой прибыли.
Несмотря на увеличение количества пассажиров и числа аэропортных операций, а также на некоторое оживление туристической сферы, концентр по-прежнему сконцентрирован на эффективном управлении расходами. Доходы от коммерческой деятельности концерна за первые шесть месяцев составили 18,1 млн евро, что на 4,1 млн евро меньше, чем за сопоставимый период предыдущего года. “В этом сравнении ощутимую роль играют хорошие результаты первых двух месяцев до наступления коронавирусного периода 2020 года. Основной причиной сокращения дохода от продаж стало сокращение доходов авиационного сектора, обусловленное более медленным восстановлением авиасообщения, чем ожидалось”, — сказал председатель правления AS Tallinna Lennujaam Рийво Тувике.
По словам Рийво Тувике, осмотрительное управление компанией по-прежнему важно и требует быстрого реагирования. “Летние месяцы и небольшое улучшение ситуации с вирусом повлекли за собой рост как аэропортных операций, так и количества пассажиров, что в свою очередь улучшило общее экономическое положение компании. Кроме того, существенную поддержку оказало пособие по заработной плате, выделенное Кассой страхования от безработицы, которым мы могли пользоваться, в том числе, три месяца этого года. Несмотря на то, что лето получилось лучше, чем прогнозировалось, мы видим, что вторая половина года будет сложной, и восстановление от кризиса мы по-прежнему прогнозируем на 2024-2025 годы”, — сказал Тувике.
В то же время Тувике подчеркивает, что несмотря на сложное время важно продолжать инвестировать в стратегически важные проекты. “В первом полугодии общая сумма наших инвестиций составила 15,9 миллиона евро. Для нас важно продолжать работы как на летном поле Таллиннского аэропорта, так и в зоне обработки багажа, где мы обновляем систему сортировки багажа. Продолжатся также работы в Пярнуском аэропорту”.
В июле через Таллиннский аэропорт прошло 158 349 пассажиров, и это самое большое число пассажиров, обслуженных за один месяц, с начала пандемии коронавируса. Этот показатель вдвое превысил аналогичный показатель прошлого года.
“Видно, что люди, как и прежде, хотят путешествовать, получать новые положительные эмоции. К настоящему моменту многие уже получили вторую дозу вакцины, что сильно упрощает путешествия внутри Евросоюза. И все же важно, чтобы все пассажиры перед тем, как отправляться в другую страну, узнавали требования въезда, и особенно тщательно все выясняли, если собираются выезжать за пределы Европейского союза или проезжать через какую-то транзитную страну. Я рекомендую всем искать информацию на сайтах Reisi Targalt и Re-open EU”, — подчеркнул Тувике.
В июле добавились прямые перелеты в швейцарский Цюрих и в итальянский Рим. Всего полеты совершались на 27 регулярных маршрутах. Из чартерных рейсов самыми популярными были курорты Турции, Болгарии и Греции.
В июле было осуществлено 2662 аэропортные операции, что составляет в среднем 86 взлетов и приземлений в день.
В общей сложности за семь месяцев через аэропорт прошло 441 844 пассажира и состоялась 12 387 аэропортных операций.
Таллиннский аэропорт — крупнейший аэропорт, принадлежащий Эстонскому государству и получивший признание как самый домашний аэропорт в мире, он также неоднократно становился одним из лучших аэропортов в Европе по качеству обслуживания. В 2019 году Таллиннский аэропорт обслужил более 3,26 миллиона пассажиров, чистая прибыль компании составила 9,7 миллиона евро. Помимо Таллиннского аэропорта, компания оперирует еще 6 региональными аэродромами в Эстонии.