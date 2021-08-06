Популярный курортный остров нанимает детективов для выявления незаконных вечеринок

Оригинальный метод борьбы с вечеринками предложили власти Испании: чиновники задумали нанять “отряд детективов”, чтобы те внедрялись под видом иностранных туристов и передавали местоположение незаконных шумных посиделок.

Как сообщает “Турпром” со ссылкой на издание Diken, детективный сюжет с поисками вечеринок и внедрением в “банды”, которые намерены подпольно собираться на “пирушки”, словно миновала опасность коронавируса, развернется на курортно-развлекательном острове Ибица. Главная задача сыщиков — отыскать место, где будет проводиться “тусовка”, внедрится и затем сообщить в полицию о нарушении ковидных мер безопасности. Для этого испанские власти создадут целый “детективный отряд” — все эти нетривиальные меры ради предотвращения распространения коронавируса на острове. Уточняется, что “шпионы” должны быть иностранцами в возрасте от 30 до 40 лет.

Напомним, что на острове, известном своей развлекательной жизнью, закрыты ночные клубы, расположенные в помещении. Однако мероприятия по-прежнему разрешены на открытом воздухе. Кроме того, предусмотрены ограничения на количество желающих встретиться в ресторанах и барах. Также запрещено собираться большими группами на частных территориях с 01:00 до 06:00 утра. Организаторам незаконных вечеринок грозит штраф до 600 тысяч евро (более 500 млн руб) и арест. Однако туристы устали от постоянных запретов и коронавирусных ограничений, и не готовы отказываться от привычного отдыха при введении властями очередных антиковидных мер.

По официальной информации, в конце июля-начале августа в стране и острове, в частности, наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. Власти связывают это с вечеринками, которые проводятся вопреки государственным запретам.