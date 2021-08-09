Пара туристов заблудилась в горах и провела целую неделю без еды и воды(1)
Они отправились в поход 18 июля. Во время похода у них закончилась еда и вода, у одного из них появились проблемы со здоровьем. Они попытались вернуться обратно, однако из-за сильной жары и отсутствия воды у них началось сильное обезвоживание. Состояние одного из них начало стремительно ухудшаться, а второй сильно обгорел на солнце, сообщает "Моя Планета".
Туристы застряли на краю утеса, не могли двигаться ни вперед, ни спуститься вниз. Вечером 26 июля им удалось поймать сигнал сотовой связи и позвать на помощь. Спасатели добрались до пострадавших, однако оказалось, что эвакуировать их не получится: состояние туристов было очень плохим. Часть спасателей решили остаться с туристами на ночь, чтобы оказать им помощь. Они также привезли еду и воду. На следующий день туристов смогли эвакуировать вертолетом.
Туристов передали медикам. Сейчас спасенные чувствуют себя нормально.