Пара туристов заблудилась в горах и провела целую неделю без еды и воды

Они отправились в поход 18 июля. Во время похода у них закончилась еда и вода, у одного из них появились проблемы со здоровьем. Они попытались вернуться обратно, однако из-за сильной жары и отсутствия воды у них началось сильное обезвоживание. Состояние одного из них начало стремительно ухудшаться, а второй сильно обгорел на солнце, сообщает "Моя Планета".