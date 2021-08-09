Norwegian Cruise Line через суд борется за право требовать от пассажиров паспорта вакцинации

В компании настаивают, что этот запрет ставит под угрозу безопасность и здоровье пассажиров и членов экипажа, сообщает Интерфакс.

Адвокат Norwegian Cruise Line Дерек Шэффер заявил окружному судье Кэтлин Уильямс во время судебного заседания, что предоставление пассажирами документа о вакцинации особенно необходимо в условиях, когда во Флориде фиксируется резкий рост заболеваемости коронавирусом и числа госпитализаций.

“То, что происходит во Флориде, пугает. Флорида — это горячая точка. Все, что мы пытаемся делать, — это защитить наших сотрудников и пассажиров”, — сказал Шэффер.

В мае губернатор Рон Десантис подписал закон, который запрещает компаниям, а также образовательным учреждениям требовать документа о пройденной вакцинации в обмен на предоставление услуг.

Norwegian Cruise Line планирует отправить свой первый после пандемии коронавируса круиз из Флориды 15 августа 2021 года.