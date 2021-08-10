10.08.2021, 08:00
В Греции в пожаре сгорело уникальное 2500-летнее оливковое дерево(1)
Scanpix imago images/ANE Edition
От плодоносящего дерева остался только пень.
На греческом острове Эвия (Эвбея) огонь уничтожил оливковое дерево возрастом 2500 лет. Фото с деревом до пожара и после у себя в твиттере опубликовал местный житель Апостолис Панайоту, пишет "Моя Планета".
Погибшее дерево было очень большим. Вокруг его ствола могли поместиться десять человек. Кроме того, это дерево все еще плодоносило. Сообщается также, что оно фигурировало в трудах известного греческого философа, географа и историка Страбона, который жил около 2000 лет назад. К сожалению, после пожара от дерева остался только пень.
Жители Эвии сравнивают лесные пожары с фильмами ужасов, сюжеты которых разворачиваются в реальной жизни.