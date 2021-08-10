В Греции в пожаре сгорело уникальное 2500-летнее оливковое дерево

На греческом острове Эвия (Эвбея) огонь уничтожил оливковое дерево возрастом 2500 лет. Фото с деревом до пожара и после у себя в твиттере опубликовал местный житель Апостолис Панайоту, пишет "Моя Планета" .

Погибшее дерево было очень большим. Вокруг его ствола могли поместиться десять человек. Кроме того, это дерево все еще плодоносило. Сообщается также, что оно фигурировало в трудах известного греческого философа, географа и историка Страбона, который жил около 2000 лет назад. К сожалению, после пожара от дерева остался только пень.