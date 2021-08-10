ФОТО | “Они кричали, как свиньи на бойне”: полуголые туристы залезли на знаменитый фонтан и пили пиво до приезда полиции

В воскресенье, 1 августа, группа из пяти 20-летних ирландских туристов решила искупаться в знаменитом фонтане Нептун в Болонье (Италия). Мужчины разделись до трусов, взяли пиво и уселись на пьедестал медной статуи римского бога.

Five Irish tourists have been fined after police caught them, in their underwear and with beers in hand, climbing the Neptune fountain in Bologna, Italy.https://t.co/5Z12Tgj3Bm — IrishCentral (@IrishCentral) August 4, 2021

Отмечается, что местная полиция была предупреждена о хулиганстве туристов специальной сигнализацией, установленной в фонтане. Местные жители также сообщили правоохранительным органам о выходке путешественников — по их словам, в шесть часов утра их разбудили крики пьяных ирландцев.

“Когда мы с мужем посмотрели в окно, мы не поверили своим глазам. Эти пятеро мальчиков в нижнем белье сидели на статуе Гиганта. Они кричали, как свиньи на бойне”, — вспоминают очевидцы.

Когда полиция прибыла на место происшествия, туристы попытались убежать. Двоим из них это практически удалось — тем не менее, в конечном счете все пятеро путешественников были задержаны. Во время допроса ирландцы продолжали пить пиво.

Свой поступок молодые люди объяснили тем, что захотели воссоздать культовую сцену из популярного фильма 60-х годов “Сладкая жизнь”, где двое персонажей раздеваются и заходят в фонтан Треви в Риме.