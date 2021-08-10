ФОТО | “Они кричали, как свиньи на бойне”: полуголые туристы залезли на знаменитый фонтан и пили пиво до приезда полиции(41)
В воскресенье, 1 августа, группа из пяти 20-летних ирландских туристов решила искупаться в знаменитом фонтане Нептун в Болонье (Италия). Мужчины разделись до трусов, взяли пиво и уселись на пьедестал медной статуи римского бога.
Отмечается, что местная полиция была предупреждена о хулиганстве туристов специальной сигнализацией, установленной в фонтане. Местные жители также сообщили правоохранительным органам о выходке путешественников — по их словам, в шесть часов утра их разбудили крики пьяных ирландцев.
“Когда мы с мужем посмотрели в окно, мы не поверили своим глазам. Эти пятеро мальчиков в нижнем белье сидели на статуе Гиганта. Они кричали, как свиньи на бойне”, — вспоминают очевидцы.
Когда полиция прибыла на место происшествия, туристы попытались убежать. Двоим из них это практически удалось — тем не менее, в конечном счете все пятеро путешественников были задержаны. Во время допроса ирландцы продолжали пить пиво.
Свой поступок молодые люди объяснили тем, что захотели воссоздать культовую сцену из популярного фильма 60-х годов “Сладкая жизнь”, где двое персонажей раздеваются и заходят в фонтан Треви в Риме.