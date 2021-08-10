Банк Эстонии: жители страны стали чаще ездить за границу

В зарубежных поездках жители Эстонии потратили 62 млн евро, что на 265 млн евро меньше, чем во втором квартале 2019 года, но на 35 млн евро больше, чем за тот же период 2020 года, пишет rusERR со ссылкой на Банк Эстонии.