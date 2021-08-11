В заброшенном аэропорту Берлина собираются сделать культурный центр

Одной из главных достопримечательностей центра станет галерея длинной в один километр на крыше здания, посвященная истории аэропорта.

Также для посетителей откроется старая башня аэровокзала, откуда открывается панорамный вид на город и прилегающий аэродром.

В 1940-е годы Темпельхоф был одним из крупнейших сооружений в мире, получив неформальный титул “матери всех аэропортов”. Аэропорт перестал работать в 2008 году после открытия нового международного аэровокзала в Берлине — Шенефельда. Несущие конструкции здания нуждаются в ремонте, поэтому мэрия города начнет масштабный проект его реконструкции.

В прошлом году Шенефельд также перестал работать как самостоятельный аэропорт. Его превратили в один из терминалов нового аэровокзала Берлин-Бранденбург, строительство которого началось еще в 2006 году.