ВИДЕО | Девушка в костюме стюардессы забралась на вершину высочайшего здания в мире ради рекламы авиакомпании

Героиня ролика — Николь Смит-Людвик. Николь — профессиональный инструктор по прыжкам с парашютом. В рекламе она сыграла стюардессу. Девушка находилась на высоте 828 м, пишет "Моя Планета".

В компании заявили, что перед съемками Николь прошла тренировки в ангаре, а сам ролик был снят без использования зеленого фона (хромакея). Для рекламы изготовили специальную версию униформы, через которую незаметно протянули сразу три страховочных троса. Два из них зафиксировали к вершине здания, еще один — к платформе с шестом, которую соорудили специально для съемок рекламы.

Съемки компания начала на рассвете, весь процесс занял около пяти часов, из них 1 час и 15 минут ушло на то, чтобы съемочная группа забралась на вершину здания.

“Это, без сомнения, один из самых удивительных и захватывающих трюков, которые я когда-либо исполняла. Благодарю авиакомпанию за ту идею! Было приятно стать частью вашей команды!” — написала Николь у себя в инстаграме.